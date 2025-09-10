L’Istituto Superiore di Scienze Religiose Interdiocesano “Mons. A. Pecci” di Matera (ISSR) annuncia l’inizio dei corsi per l’anno accademico 2025/2026. Promosso dalle diocesi della Basilicata, l’Istituto Superiore di Scienze Religiose è un’istituzione accademica ecclesiastica, strutturata secondo il modello universitario 3+2, dal 2017 collegata alla Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale di Napoli.
L’istituto si propone di offrire una “solida formazione” a quanti desiderano approfondire e maturare la propria fede o si preparano ad assumere ministeri ecclesiali o di servizio alla comunità, facendo ricorso alle diverse scienze filosofiche e umanistiche e con il rigore del metodo scientifico. L’offerta formativa prevede Laurea triennale in Scienze Religiose, con insegnamenti di filosofia, teologia, Sacra Scrittura, storia della Chiesa, pedagogia e psicologia; Laurea magistrale (biennio specialistico) con indirizzo pedagogico-didattico, dedicata in particolare a formare figure qualificate per l’insegnamento della religione e l’animazione pastorale e Percorsi per il Diaconato permanente e i Ministeri istituiti. Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì a partire dal prossimo 29 settembre. È possibile iscriversi come studenti ordinari ma anche come uditori, nel caso si desiderasse partecipare ai corsi ma senza conseguire il titolo accademico.
Diocesi: Matera, aperte le iscrizioni ai corsi accademici dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose interdiocesano
