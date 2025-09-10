Diocesi: Matera, aperte le iscrizioni ai corsi accademici dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose interdiocesano

L’Istituto Superiore di Scienze Religiose Interdiocesano “Mons. A. Pecci” di Matera (ISSR) annuncia l’inizio dei corsi per l’anno accademico 2025/2026. Promosso dalle diocesi della Basilicata, l’Istituto Superiore di Scienze Religiose è un’istituzione accademica ecclesiastica, strutturata secondo il modello universitario 3+2, dal 2017 collegata alla Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale di Napoli.

L’istituto si propone di offrire una “solida formazione” a quanti desiderano approfondire e maturare la propria fede o si preparano ad assumere ministeri ecclesiali o di servizio alla comunità, facendo ricorso alle diverse scienze filosofiche e umanistiche e con il rigore del metodo scientifico. L’offerta formativa prevede Laurea triennale in Scienze Religiose, con insegnamenti di filosofia, teologia, Sacra Scrittura, storia della Chiesa, pedagogia e psicologia; Laurea magistrale (biennio specialistico) con indirizzo pedagogico-didattico, dedicata in particolare a formare figure qualificate per l’insegnamento della religione e l’animazione pastorale e Percorsi per il Diaconato permanente e i Ministeri istituiti. Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì a partire dal prossimo 29 settembre. È possibile iscriversi come studenti ordinari ma anche come uditori, nel caso si desiderasse partecipare ai corsi ma senza conseguire il titolo accademico.

