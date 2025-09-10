Parlamento Ue: Metsola su droni russi, “Polonia ha diritto di difendersi”. “Cittadini chiedono sicurezza”

(Foto Simone Matteis)

“Sicurezza in ogni dove: in Ucraina, in Medio Oriente e in ogni altra parte del mondo. Ecco quello che il Parlamento europeo si aspetta e ciò che ci chiedono i cittadini europei”. Così la presidente dell’Eurocamera, Roberta Metsola, intervenendo davanti alla stampa internazionale a pochi minuti dall’inizio del Discorso sullo stato dell’Unione europea che la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, sta pronunciando a Strasburgo. Nel poco tempo a disposizione prima dell’inizio del dibattito in aula, Metsola ha risposto così a chi le chiedeva un commento sulla recente vicenda della Polonia, con droni russi abbattuti all’interno dello spazio aereo nazionale e la conseguente chiusura prolungata dell’aeroporto di Varsavia: “La Polonia ha tutto il diritto di difendersi, osserviamo ciò che succede ma al governo e al primo ministro chiedo di non fare errori e tutelare ogni diritto”. Quanto all’Europa, “rimaniamo uniti come Stati Ue ma anche come membri della Nato per essere pronti a difenderci da ogni tipo di attacco”.