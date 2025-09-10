Cinema: presentato a Trento il Religion Today Film Festival, rassegna internazionale quest’anno dedicata a sport e spiritualità

Sarà “When sport meets the game – Voci libere tra sport diritti e appartenenza” il tema della 28ª edizione di Religion Today Film Festival, la rassegna cinematografica internazionale presentata questa mattina a Trento, presso il Teatro Sociale. La kermesse, che si svolgerà dal 17 al 24 settembre a Trento e provincia, quest’anno racconterà il profondo rapporto tra sport e spiritualità, strizzando l’occhio alle Olimpiadi di Milano-Cortina, con la partecipazione di numerosi sportivi e sportive di massimo livello e la premiere europea del film d’animazione “Light of the world”.

Saranno più di 70 i film in programma, tra feature, animazioni e documentari. “La scelta di parlare di sport non nasce per caso”, ha spiegato Lisa Martelli, presidente dell’Associazione BiancoNero, che organizza ogni anno la manifestazione, “è un omaggio alle imminenti Olimpiadi di Milano-Cortina e soprattutto una riflessione rispetto al suo profondo legame con la dimensione interiore dell’essere umano. Sappiamo quanto questo mondo sia attraversato da momenti di introspezione, confronto coi propri limiti, ricerca di senso e forza interiore: tutto questo appartiene sia alla dimensione sportiva che a quella spirituale”.

Il Festival affronterà il tema dello sport anche come elemento e occasione di inclusione; da qui nasce la collaborazione con Sportfund Fondazione per lo sport Onlus, che utilizza sport e gioco come strumenti di integrazione e con il Comitato italiano paralimpico – Comitato provinciale Trento, che da anni utilizza il racconto e la narrazione visiva per valorizzare le storie dei suoi atleti; proprio Martina Caironi sarà la presidente della giuria internazionale di Religion Today.

L’apertura del Festival si terrà presso le Gallerie di Piedicastello, in collaborazione con la Fondazione Museo storico del Trentino, dove sarà proiettato “A passo d’oro”, di Lia e Alberto Beltrami, che racconta della vittoria del trentino Francesco Nones, presente in sala, ex fondista e medaglia d’oro nella 30 km ai X Giochi olimpici invernali di Grenoble del 1968, primo campione olimpico italiano della storia dello sci di fondo.

Il cuore pulsante del Festival sarà in piazza Fiera, dove verrà installata la “Tenda di Abramo”, luogo di incontro in cui si terranno masterclass con artisti e ospiti internazionali, interviste, presentazioni di libri e aperitivi “medagliati”, con la partecipazione di alcuni dei migliori atleti e atlete nazionali: da Gianluigi Rosa, capitano nazionale italiana Para Ice Hockey, a Martina Caironi, atleta paralimpica italiana, vincitrice di tre medaglie d’oro e quattro d’argento ai Giochi paralimpici, Nicola Zamuner, campione italiano e mondiale di canoa, Jennifer Gregori, Freeride Snowboarder e Ruggero Vilnai, ex atleta di pallacanestro su carrozzina e attualmente giocatore di bocce paralimpiche.

In piazza Fiera, domenica 21 settembre, alle 20.30, si terrà anche il concerto unplugged dei Meganoidi, storico gruppo genovese dalle influenze punk, ska e post-rock. Sempre domenica, alle 11, il “red carpet” del Festival animerà il cortile del Castello del Buonconsiglio, dove si terrà la cerimonia di premiazione di questa edizione.

Religion Today anche quest’anno raggiungerà città e periferie col suo messaggio di confronto, partendo da Trento e passando per Arco, Dro, Lavarone, Riva del Garda, Altopiano di Pinè, Vezzano e Bolzano, portando sul territorio pellicole di altissima qualità. Il Festival è realizzato grazie al contributo della Provincia Autonoma di Trento, Regione Trentino Alto Adige-Südtirol, Comune di Trento, Direzione Cinema del ministero della Cultura e Fondazione Caritro. Importante, come ogni anno, è il contributo e supporto dell’arcidiocesi di Trento, al fine della realizzazione della manifestazione.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /