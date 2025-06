Rai Tre: Sulla Via di Damasco, nella puntata di domani una storia di resistenza imprenditoriale

Una storia di speranza e resilienza quella di Trafocoop, cooperativa nata nel cuore dell’Umbria dal coraggio e dalla determinazione dei lavoratori di un’azienda storica in fallimento. Nel 2022, grazie a un’operazione di worker buyout, i dipendenti hanno riscritto il proprio futuro, creando non solo lavoro, ma anche un senso di unità e di condivisione. Domenica 15 giugno, alle ore 8.30, su Rai Tre, le telecamere di Sulla Via di Damasco entreranno nello stabilimento di Tavernelle, Panicale (Pg) per raccontare un vero e proprio miracolo economico. Federico Malizia, presidente di Trafocoop, farà da guida nel racconto di questa storia, rispondendo alle domande di Eva Crosetta, per conoscere da vicino filosofia e risultati di questa rinascita. In scaletta anche le voci di tre lavoratori, Carlo, Luigi e Paola: la loro testimonianza metterà in evidenza da un lato i momenti difficili vissuti durante la crisi, con mesi senza stipendio, ma anche la forza di un sogno condiviso che ha portato al salvataggio di un’impresa e di un territorio, oltre alla riscoperta del valore del lavoro di squadra. Una puntata per celebrare l’economia virtuosa e il potere della comunità; una testimonianza che può ispirare altri a ritrovare la forza dentro i momenti di crisi, per darsi una possibilità di mantenere in vita dignità, lavoro e famiglia. Anche lo sport è opportunità di riscatto e può generare speranza. A ricordarlo in coda al programma di Vito Sidoti, mentre piazza San Pietro festeggia il Giubileo dello sport, una leggendaria campionessa: Valentina Vezzali.

