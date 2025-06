Persone con disabilità: Lega del Filo d’Oro, iniziati i soggiorni estivi con visite guidate, giochi e attività ricreative

(Foto Lega del Filo d'Oro)

Hanno preso il via anche per l’estate 2025 i soggiorni estivi della Fondazione Lega del Filo d’Oro, appuntamento annuale dedicato alle persone sordocieche e con pluridisabilità psicosensoriali, che prevedono tante attività di svago con visite guidate, giochi e attività ricreative, tra bagni al mare o passeggiate in montagna.

Un’iniziativa che affonda le radici nella storia stessa della Fondazione: avviati nell’estate del 1964, anno della nascita dell’Ente, i soggiorni estivi rappresentano da oltre sessant’anni un’importante occasione di incontro, socializzazione e conoscenza per chi non vede e non sente: durante queste settimane, gli utenti della Lega del Filo d’Oro, affiancati da volontari e personale qualificato, hanno infatti l’opportunità di fare nuove esperienze, mettersi alla prova nelle proprie autonomie e superare piccoli e grandi ostacoli.

Grazie ai soggiorni estivi anche le famiglie possono trovare sollievo sapendo che i loro figli saranno affidati a personale e volontari competenti. L’obiettivo principale è offrire alle persone sordocieche e con pluridisabilità psicosensoriali l’opportunità di trascorrere momenti piacevoli e di svago in un luogo diverso dalla propria casa, dove sarà possibile incontrare persone provenienti da tutta Italia, stringere legami e amicizie e divertirsi partecipando alle diverse attività ricreative in programma.

“I soggiorni estivi sono tra i momenti più attesi dai nostri utenti e, da oltre 60 anni, rappresentano per noi un appuntamento speciale che rinnoviamo con gioia ed entusiasmo – dichiara Rossano Bartoli, presidente della Fondazione Lega del Filo d’Oro – Uno degli obiettivi dell’Ente è proprio quello di superare l’isolamento e il senso di esclusione che spesso vivono le persone sordocieche e le loro famiglie, favorendo relazioni significative, inclusione e partecipazione attiva alla vita sociale: in questo senso, i soggiorni estivi rappresentano non soltanto un’occasione di svago, ma un’opportunità concreta per i nostri utenti per sperimentarsi in differenti attività e acquisire una maggiore autonomia. Un ringraziamento speciale va ai nostri volontari: il loro impegno, la loro disponibilità e la loro dedizione rendono tutto questo possibile”.

I soggiorni estivi 2025 della Lega del Filo d’Oro sono articolati in 9 settimane in tre diverse regioni italiane, dal mare alla montagna.

In Abruzzo tre settimane di soggiorno a Giulianova (Te), dopo la prima che si conclude oggi, ancora due: dal 14 al 21 giugno e dal 21 al 28 giugno. Nelle Marche, San Benedetto del Tronto (Ap) accoglierà gli utenti della Lega del Filo d’Oro nelle settimane dal 12 al 19 luglio, dal 19 luglio al 26 luglio e dal 26 luglio al 2 agosto. Nelle settimane dal 17 al 24 agosto, dal 24 al 31 agosto e dal 31 agosto al 7 settembre, i soggiorni estivi della Lega del Filo d’Oro si sposteranno in montagna, in Trentino-Alto Adige, a Predazzo (Tn).