Giovani: Acli e Fondazione Enaip Lombardia, martedì 17 giugno un convegno con dati, sfide e visioni per rispondere al bisogno di futuro

“I giovani d’oggi, domani. Dati, sfide e visioni per rispondere al bisogno di futuro di Neet ed Elet”: è il titolo del convegno promosso da Acli Lombardia Aps e Fondazione Enaip Lombardia in collaborazione con l’Osservatorio Giovani dell’Istituto Toniolo, martedì 17 giugno, alle ore 16,30, presso la sede Acli-Enaip, in via Bernardino Luini 5, a Milano.

Durante l’incontro verranno presentati i dati del nuovo rapporto Toniolo sulla condizione giovanile, con un focus su Neet ed Elet, e ci sarà un confronto su strategie e visioni per costruire insieme nuove alleanze educative e sociali a favore dei giovani.

Interverranno esponenti del mondo associativo, accademico, istituzionale e delle politiche giovanili, tra cui Martino Troncatti, presidente delle Acli Lombardia Aps e della Fondazione Enaip Lombardia; Paola Vacchina, presidente di Forma e ad di Enaip nazionale; Diego Mesa, dell’Istituto Toniolo e dell’Università Cattolica; Giulia Tosoni, del Comune di Milano; Dario Acquaroli, delle Acli Lombardia Aps; rappresentanti del Forum regionale giovani e del Forum Terzo Settore – Regione Lombardia. A coordinare i lavori sarà Vittorio Artoni.

