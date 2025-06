Diocesi: Fermo, conclusa la Settimana di spiritualità e fraternità di 25 sacerdoti con l’arcivescovo Pennacchio a Paola

Cinque giorni di preghiera, meditazione, riposo e fraternità: questo è stata la Settimana di spiritualità e fraternità vissuta da alcuni sacerdoti dell’arcidiocesi di Fermo a Paola (Cs) dal 10 al 13 giugno scorsi. A darne notizia è un comunicato appena diffuso dalla diocesi marchigiana. È ormai il quarto anno che nel mese di giugno viene proposta questa occasione di riposo e tempo libero insieme.

Accompagnati dall’arcivescovo Rocco Pennacchio, venticinque sacerdoti della diocesi hanno vissuto giorni di spiritualità e fraternità, per conoscere e lasciarsi ispirare dalla figura di San Francesco di Paola. La guida spirituale è stata mons. Giuseppe Fiorini Morosini, arcivescovo emerito di Reggio Calabria-Bova, che ha tenuto cinque meditazioni al clero diocesano, proponendo stimoli per la crescita umana e spirituale dei sacerdoti e presentando la vita, la spiritualità e le opere del fondatore “dei Minimi”. La Settimana è stata inoltre l’occasione per visitare il Santuario di San Francesco di Paola e la sua casa natale. Molto interessante l’uscita a Lungro, sede dell’eparchia bizantina, e relativa visita all’episcopio, alla cattedrale ed altri luoghi significativi, prima di spostarsi ad Acquaformosa. Il giorno del rientro, venerdì 13 giugno, significativa ed intensa è stata la celebrazione eucaristica presieduta dall’arcivescovo Pennacchio al santuario di Pompei, dopo aver assistito all’annuncio della data di canonizzazione del beato Bartolo Longo insieme all’arcivescovo di Pompei, Tommaso Caputo, ed ai fedeli riuniti per l’occasione.

