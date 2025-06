Leone XIV: ai giovani di Chicago e del mondo, “avete un ruolo unico nel mondo e nella Chiesa”

“Non abbiate paura, il Signore ha fiducia in voi”. Lo afferma Leone XIV nel videomessaggio ai giovani di Chicago e del mondo, riuniti per il raduno giubilare. Il Papa li incoraggia a “vivere pienamente la vita, ad avere sogni grandi e ad amare senza misura”, perché “Gesù cammina con voi e non vi lascia soli”. In un tempo segnato da fragilità e incertezze, Leone XIV sottolinea: “Non abbiate paura delle vostre debolezze: Dio non ci ama perché siamo forti, ma perché siamo suoi figli”. Ai tanti giovani che attraversano momenti bui, il Papa ricorda: “Il Signore non si stanca mai di rialzarci quando cadiamo e di donarci nuove opportunità”. Il Pontefice invita a non arrendersi alla tristezza e alla depressione: “Non chiudete il cuore, non perdete la speranza: Dio ha un sogno su ciascuno di voi”. E conclude: “Avete un ruolo unico nel mondo e nella Chiesa. Non abbiate paura di essere luce per gli altri”.

