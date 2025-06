Fede e cultura: Cortile di Francesco, ad Assisi il 1° luglio la prima nazionale di “Alberi”

(Foto il Cortile di Francesco)

Dopo l’anteprima dell’8 giugno con Simone Cristicchi e il suo spettacolo “Franciscus. Il folle che parlava agli uccelli”, martedì 1° luglio il Cortile di Francesco ospiterà un nuovo straordinario evento in collaborazione con Umbria Green Festival. Giovanni Storti e Stefano Mancuso si esibiranno in anteprima nazionale nella fantastica cornice della Piazza inferiore di San Francesco con il nuovo spettacolo “Alberi. Tutto quello che avreste voluto sapere ma non avete mai osato chiedere”, con la regia di Arturo Brachetti.

A 800 anni dalla composizione del Cantico delle creature da parte di san Francesco, “Alberi” è un viaggio tra natura, comicità e conoscenza per svelare i misteri del mondo vegetale. Giovanni Storti è un curioso viaggiatore accompagnato da Stefano Mancuso, la sua guida sapiente e illuminata. Lo spettacolo vuole sensibilizzare il pubblico sulla cruciale importanza del mondo vegetale per la vita sulla Terra, dimostrando come arte e scienza possano dialogare per generare consapevolezza e ispirare il cambiamento.

L’anniversario del Cantico delle creature ha ispirato la creatività come cuore dell’edizione 2025 del Cortile di Francesco e dell’esperienza personale di ciascuno. Per san Francesco le creature e il mondo non sono cose ma doni. Proprio per questo hanno un valore in sé e allo stesso tempo rinviano costantemente all’ambito delle relazioni, suscitando atteggiamenti di gratitudine e cura. Gratitudine a chi dona e a chi condivide, cura per i doni e per tutti i destinatari di essi, che sono, in definitiva, l’umanità intera, un’unica grande famiglia.

“Lo spettacolo ‘Alberi’ di Stefano Mancuso e Giovanni Storti – ha dichiarato fra Giulio Cesareo, direttore dell’Ufficio comunicazione del Sacro Convento – è un’opportunità straordinaria in collaborazione con Umbria Green Festival per riscoprire con leggerezza e profondità la dimensione relazionale, di gratitudine e cura, che è a fondamento della visione francescana della realtà e che può continuare a offrire ispirazioni per il nostro vivere personale e comunitario nel terzo millennio”.

“‘Alberi’ è un viaggio emozionante che incarna lo spirito di Umbria Green Festival: creare consapevolezza ambientale attraverso la bellezza, la cultura e il dialogo tra saperi diversi – sottolinea il direttore artistico, Daniele Zepparelli -. La collaborazione con il Cortile di Francesco rappresenta per noi un’opportunità preziosa per coniugare spiritualità, arte e impegno ecologico in uno dei luoghi più simbolici del nostro Paese”.

Biglietti disponibili su Ticket Italia.