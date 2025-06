Ragazzi: Roma, il 19 giugno la Festa degli oratori estivi al parco divertimenti di Magicland a Valmontone

Nelle parrocchie di Roma si scaldano i motori in queste settimane per prepararsi al meglio per gli oratori estivi che da anni accompagnano bambini e ragazzi dopo la conclusione della scuola. Per ritrovarsi tutti insieme torna anche la grande Festa degli oratori estivi il prossimo 19 giugno presso il parco divertimenti di Magicland a Valmontone per una giornata, affidata all’organizzazione del Centro oratori romani, all’insegna del divertimento ma anche dell’incontro e della condivisione che contraddistingue sempre l’esperienza estiva degli oratori. La Festa si inserisce da molti anni all’interno della programmazione del sussidio diocesano, promosso dal Servizio di pastorale giovanile della diocesi di Roma diretto da don Alfredo Tedesco, coordinato dal Cor e realizzato in collaborazione con l’Associazione cattolica dei ragazzi, l’Agesci Lazio e l’Anspi Roma. Il sussidio 2025, dal titolo “Robin Hood e la chiamata del Re” accompagnerà per molte settimane le attività estive degli oratori di Roma (e anche in altre diocesi italiane) seguendo Robin Hood e i suoi amici in avventure inedite e appositamente create per la preziosa occasione pastorale rivolta alle giovani generazioni.

La Festa degli oratori estivi 2025 ha in programma un momento di animazione alle 9,30 per poi consentire a tutti i gruppi di godere delle attrazioni e degli spettacoli nel parco di Magicland. Fra queste anche uno speciale percorso denominato “Porta del Giubileo”, realizzato da Anspi che è eccezionalmente compreso nel biglietto d’ingresso per i partecipanti all’evento. Gli oratori verranno accolti dagli animatori del Cor per sperimentare anche in questa occasione la bellezza di sentirsi parte di una grande famiglia. Sul sito dedicato sono già disponibili tutte le indicazioni per partecipare alla Festa degli oratori estivi. I gruppi si ritroveranno nel primo pomeriggio per un momento di saluto e potranno continuare ad usufruire del parco fino alla chiusura.

