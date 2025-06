Associazioni: Uneba, a Torino il convegno “Il lavoro tra professionalità e valore etico della cura”

È il lavoro il centro del convegno nazionale organizzato a Torino giovedì 19 e venerdì 20 giugno da Uneba, voce di oltre 1.000 enti che accolgono anziani non autosufficienti, persone con disabilità, minori senza sostegno famigliare; quasi tutti sono enti non profit di radici cristiane.

“Il lavoro tra professionalità e valore etico della cura – Oltre il lavoro, oltre la professione, oltre l’erogazione dei servizi” è il titolo del convegno, organizzato con Uneba Piemonte e la Commissione Lavoro di Uneba nazionale, che si svolgerà all’hotel Novotel.

“Il lavoro nel settore sociosanitario è più che un lavoro. Gestire una Rsa non profit che accoglie centinaia di anziani non autosufficienti è più che fare il dirigente – spiega una nota -. Il lavoro di cura rivolto ai più fragili si fonda più di altri su valori: i professionisti devono farsene portatori, le istituzioni devono riconoscerli, i contratti devono tutelarli”.

Il convegno inizia giovedì 19 alle 14.30. Le prime due relazioni sono “Ricerca di senso nel servizio. Il valore del lavoro nel mondo Uneba” di padre Carmine Arice, padre generale del Cottolengo di Torino e “La contrattazione nazionale e la contrattazione territoriale” di Giovanna Pacchiana Parravicini, docente del Dipartimento di giurisprudenza all’Università di Torino.

A seguire, presentazione dei servizi di Uneba – dalle risposte degli esperti ai quesiti (Sail) alla formazione (corsi.uneba.org) – e del progetto Zefiro sul reclutamento di migranti regolari come risposta alle necessità delle Rsa.

Venerdì 20, dalle 9, relazione di Olga Rubagotti “Il Ccnl come strumento di promozione della parità di genere” e a seguire “La professionalità nel lavoro ed il valore delle professioni”, dialogo con i rappresentanti delle professioni sanitarie e sociosanitarie: Fnopi (infermieri), Tsrm-Pstrp (educatori e fisioterapisti), Cnoas (assistenti sociali), Ansdipp (dirigenti).

Ultima sessione sarà “Verso il Ccnl unitario del comparto sociosanitario”, in cui Uneba rilancerà il suo impegno per arrivare a un contratto collettivo di lavoro unico per tutti gli enti e i lavoratori del sociosanitario non profit e privato, con indubbi vantaggi per tutti.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /