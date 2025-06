Giovani: Diòmira, Lonate Pozzolo e Primaluna ospitano ragazzi di Betlemme

Incontro, condivisione, dialogo per una cultura di pace e speranza. Questo il seme dei progetti realizzati da Diòmira Travel, che dal 16 al 23 giugno farà fiorire lo scambio tra i cuori di luoghi lontani. Primaluna (Lc) con “Progetto Stelle” e Lonate Pozzolo (Va) con “Un ponte per la speranza” ospiteranno ragazze e ragazzi provenienti da Betlemme per una settimana di racconti, riflessioni, escursioni. Tra le montagne della Valsassina, valle prealpina della Lombardia, le famiglie della comunità pastorale “Madonna della Neve” metteranno a disposizione le loro case e un’occasione di conoscenza reciproca. Ogni giornata prevede appuntamenti di vario tipo: dalla scoperta di Milano alle attività sportive e ricreative. Lo stesso vale per il comune di Lonate Pozzolo: in collaborazione con la comunità pastorale “Paolo VI” e di don Luigi Marcucci, i ragazzi saranno accolti in una struttura interamente dedicata a loro.

