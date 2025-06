Pastorale sociale: Commissione regionale Lazio, il 21 giugno a Roma quinto convegno nazionale su Papa Leone XIII e premio Rerum novarum a Enrico Giovannini

Il prossimo 21 giugno, organizzato dalla Commissione regionale per la pastorale sociale del Lazio, con il patrocinio della diocesi di Anagni-Alatri e del Comune di Carpineto Romano, si svolgerà a Roma il 5° convegno nazionale dedicato a Papa Leone XIII, che fa seguito ai precedenti del 2018, 2019, 2021 e 2023. Al convegno è legato il Premio Rerum novarum, destinato a personalità che si siano distinte nella loro azione di promozione e attuazione della pastorale sociale. Gli insigniti del premio sono stati il Gruppo cooperativo Goel della Locride, il Progetto Policoro della Cei, mons. Filippo Santoro, Giuseppe De Rita, storico fondatore del Censis. Questa 5ª edizione assume una valenza di grande rilievo dovuta alla scelta del nome del nuovo pontefice, Leone XIV, che ha fatto chiaro riferimento al pontificato e all’azione pastorale di Leone XIII per la scelta del nome. Tema dell’evento “Leone XIII costruttore di futuro”. Relatore Enrico Giovannini, professore ordinario di Statistica economica e sviluppo sostenibile all’Università di Roma “Tor Vergata” e co-fondatore e direttore scientifico dell’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (Asvis). Da tempo Giovannini centra la sua azione sulla necessaria promozione del mondo giovanile sul ruolo di “costruttore di futuro”. Al termine del suo intervento, il relatore si confronterà con i giovani animatori di comunità del Progetto Policoro del Lazio. Le conclusioni del convegno sono affidate a mons. Gianrico Ruzza, vescovo di Civitavecchia-Tarquinia e di Porto-S. Rufina e vescovo delegato Cei per la pastorale sociale e lavoro. Introdurrà i lavori l’incaricato regionale Claudio Gessi. È previsto l’intervento del card. Baldassare Reina, vicario di Sua Santità per la diocesi di Roma. Al termine del convegno verrà presentato ufficialmente il V Premio Rerum novarum che verrà consegnato a Giovannini. Appuntamento sabato 21 giugno alle 9.45 presso la sala convegni annessa alla cappella del SS. Crocifisso, nel piano -1 della Stazione Termini.

