Diocesi: Caritas Nardò-Gallipoli, lunedì l’incontro-testimonianza “Gaza e la dignità umana: il grido che interpella le coscienze”

Si svolgerà lunedì 16 giugno, alle ore 20, presso la Masseria La Tenente di Copertino, l’incontro-testimonianza dal titolo “Gaza e la dignità umana: il grido che interpella le coscienze”, promosso dalla Caritas diocesana di Nardò-Gallipoli. L’iniziativa, in programma sulla strada provinciale Copertino-Carmiano, si inserisce nel più ampio percorso di sensibilizzazione su temi di giustizia, diritti umani e solidarietà internazionale.

Protagonista della serata sarà Davide Musardo, psicologo impegnato con Medici Senza Frontiere nella Striscia di Gaza, che condividerà la sua esperienza sul campo in uno dei contesti più drammatici dei nostri giorni. Attraverso il suo racconto diretto e autentico, sarà possibile dare voce a chi vive quotidianamente sotto le bombe, nel tentativo di affermare la dignità della persona umana anche nelle situazioni più estreme.

A moderare l’incontro sarà Giuseppe Tarantino, giornalista del Quotidiano di Puglia, che guiderà il dialogo e l’approfondimento, stimolando una riflessione che va oltre i dati e le notizie, per toccare le coscienze e alimentare una consapevolezza più profonda.

In un tempo segnato dalla “dittatura dell’opinione”, viene spiegato sul sito della diocesi di Nardò-Gallipoli, “ascoltare la voce di un testimone diretto diventa un gesto educativo, necessario per formare una coscienza critica e aperta alla verità. L’invito è rivolto a tutti coloro che desiderano comprendere meglio quanto accade a Gaza e, più in generale, nelle aree del mondo segnate dalla guerra e dalla povertà, attraverso lo sguardo di chi ha scelto di non voltarsi dall’altra parte”.

L’iniziativa si colloca nel solco dell’impegno della Chiesa “a favore della pace e della promozione integrale dell’uomo” ed è “un’occasione preziosa per riscoprire, nell’ascolto e nel confronto, il valore della dignità umana, inviolabile anche nelle situazioni più tragiche”.

