Don Lorenzo Milani: Otranto, stasera la presentazione del libro “Sortirne insieme”

Alla scoperta di don Milani, maestro che ha trasformato la scuola in uno strumento di giustizia sociale. Stasera, alle ore 19.30, a Maglie presso Largo in via Caduti di via Fani, si terrà la presentazione del libro “Sortirne insieme” di Lorenzo Pellegrino.

Dialogheranno con l’autore mons. Francesco Neri, arcivescovo di Otranto, Loredana Capone, presidente del Consiglio regionale della Puglia, Giovanni Casarano, dirigente dell’Iiss “E. Lanoce” di Maglie e sindaco di Sogliano Cavour. Con la partecipazione di Bernardo Mascellani.

“A scuola si fa politica. Non è possibile non farla”: con queste parole, Lorenzo Pellegrino ci invita a riconoscere l’educazione come strumento di riscatto per i poveri. Sull’esempio di don Lorenzo Milani, sacerdote e maestro, fondatore, nel 1954, della scuola di Barbiana, nel Mugello, che promosse un’educazione inclusiva e critica, sottolineando l’importanza dell’uguaglianza e della giustizia sociale. Il priore di Barbiana affermava: “Non c’è ingiustizia più grande quanto fare parti uguali tra disuguali”, una riflessione politica di straordinaria potenza. La sua missione, improntata a un radicale avvicinamento agli ultimi e a una critica incisiva ai potenti, ha avuto un impatto significativo sulla pedagogia e sulla società in Italia. In questo breve saggio, scritto come appunti tra i banchi, riviviamo il percorso di un prete che, tra Vangelo e Costituzione, ha incarnato il desiderio di un bene comune autentico.

