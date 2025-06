Diocesi: Trani-Barletta-Bisceglie, il 18 giugno un incontro sul tema “L’educazione e il giornalismo come antidoto alla deriva sociale”

“La povertà educativa e la mancanza di cura nelle relazioni portano i giovani a mettere in atto comportamenti inadeguati, devianti, violenti, che conducono alla sopraffazione e al non rispetto dell’altro, preparando il terreno fertile per il degrado e la criminalità. L’educazione è il dono più prezioso che gli adulti possono offrire ai giovani che stanno crescendo. È urgente allacciare un patto tra le generazioni, dove il mondo adulto è in grado di assumersi le proprie responsabilità educative, per permettere ai ragazzi di vedere realizzati i propri desideri e i propri sogni di vita, integrando le diversità di ogni tipo. Il compito delle varie istituzioni è attivare un dialogo e una profonda collaborazione. Una buona e corretta comunicazione è necessaria per presentare modelli culturali alternativi. Il giornalismo fornisce strumenti e metodologie per integrare l’educazione all’informazione e ai nuovi media: n modo particolare, la comunicazione, le strumentazioni digitali e le tecnologie legate ai new media”. Partendo da queste premesse, l’Ufficio cultura e comunicazioni sociali dell’arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie ha organizzato un incontro accreditato dall’Ordine dei giornalisti con tre crediti formativi il 18 giugno, dalle ore 17 alle ore 20, presso la sala della comunità Sant’Antonio a Barletta sul tema: “L’educazione e il giornalismo come antidoto alla deriva sociale”.

L’evento rappresenta un momento per riflettere sull’importanza di un’informazione equilibrata, responsabile e orientata alla costruzione di soluzioni, vista l’emergenza educativa, in atto da anni nelle nostre realtà. L’avvenimento si propone di promuovere un’informazione che vada oltre la mera esposizione dei problemi, ponendo l’accento sulle soluzioni e le buone pratiche che contribuiscono al benessere comune. L’educazione che, con il suo potere trasformativo, porta con sé la capacità di rigenerare il tessuto connettivo della comunità.

Interverranno Antonio Corvasce, Marilù Liso, Marina Laurora, Patrizia Corvasce, Michela Alicino, Saverio Costantino. L’evento è gratuito, aperto a tutti gli operatori della comunicazione, docenti e formatori.

