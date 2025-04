Giubileo ammalati e mondo sanità: Pastorale salute Cei e Federazioni professionisti, il 5 aprile a Roma le “Piazze per la prevenzione” a San Salvatore in Lauro e Chiesa Nuova

Sabato 5 aprile, in occasione del Giubileo degli ammalati e del mondo della sanità, l’Ufficio nazionale per la Pastorale della salute della Cei promuove a Roma con le Federazioni nazionali delle professioni sanitarie e sociosanitarie le “Piazze per la prevenzione”. Appuntamento dalle 10 alle 16 a San Salvatore in Lauro e in piazza della Chiesa Nuova per incontrare i cittadini e, grazie alla presenza di numerosi professionisti, erogare prestazioni e screening gratuiti, fare attività di educazione alla salute e di divulgazione scientifica.

Fra le diverse attività, le infermiere e gli infermieri di Opi Napoli in piazza della Chiesa Nuova si concentreranno sulla prevenzione dell’arresto cardiaco attraverso la presentazione delle manovre rianimatorie e, soprattutto, l’esecuzione corretta della catena dei soccorsi. Verranno inoltre illustrati presìdi ed attrezzature di soccorso avanzato per gestire le emergenze extra ospedaliere. Nella stessa piazza anche una rappresentanza di farmacisti della Fofi e i professionisti sanitari della Fno Tsrm e Pstr effettueranno attività di informazione sanitaria e screening per i cittadini presenti.

A San Salvatore in Lauro gli infermieri del Cives (Coordinamento infermieri volontari emergenza sanitaria) si dedicheranno ai temi di protezione civile e i loro colleghi di Opi Bari condurranno altre attività di sensibilizzazione, educazione e formazione: misurazione della pressione, spiegazioni sulle manovre di disostruzione e di primo soccorso con l’impiego di defibrillatore. Sempre a San Salvatore in Lauro i medici, sensibilizzati dalla Fnomceo, eseguiranno consulenze dermatologiche e distribuiranno materiale informativo sui corretti stili di vita: dall’alimentazione al benessere.

Nella stessa piazza i fisioterapisti della Fnofi faranno attività di informazione sulla prevenzione con la campagna “Il movimento che non si ferma” e con la presenza dei fisioterapisti di Ofi Lazio e Ofi Napoli.

Domenica 6 aprile, alle 10.30, esponenti di tutte le Federazioni e Consigli nazionali dei professionisti della salute parteciperanno alla messa in Piazza San Pietro.

