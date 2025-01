Giubileo 2025: Portogallo, la statua di Nostra Signora di Fatima in sei Paesi. Appuntamenti anche in Italia

La statua pellegrina di Nostra Signora di Fatima viaggerà quest’anno in sei Paesi e due continenti, in occasione del Giubileo 2025. Secondo quanto annunciato dal santuario mariano, oltre al Portogallo, “l’immagine pellegrina viaggerà in Spagna, Italia, Brasile, Colombia e Venezuela, portando il messaggio di Fatima alle iniziative locali che segnano l’anno giubilare”. Ogni anno le statue portano il messaggio di Fatima in vari Paesi del mondo e il Giubileo 2025 caratterizza in modo particolare alcuni dei viaggi previsti quest’anno. Concepita secondo le indicazioni di suor Lucia, la prima statua pellegrina di Nostra Signora di Fatima fu offerta dal vescovo di Leiria e incoronata dall’arcivescovo di Evora il 13 maggio 1947, secondo quanto riportato nella pagina web del santuario portoghese. Da allora, la statua ha viaggiato più volte per il mondo, portando un messaggio di pace e amore. Il santuario sottolinea che, a causa delle numerose richieste, sono state rese disponibili negli anni successivi altre statue fino all’attuale numero di 13.

Nell’ambito del giubileo 2025, una di esse sarà portata in Italia attraverso varie diocesi di Lombardia e Veneto in un’iniziativa promossa dall’apostolato mondiale di Fatima. Un’altra statua pellegrina sarà invece portata nelle diocesi di Sabina-Poggio Mirteto e Lanciano-Ortona per le celebrazioni mariane in calendario durante l’anno giubilare.

