Accordo Israele e Hamas: ass. Don Bosco 2000. “tregua deve essere il primo passo per evitare altre sofferenze”

Khan Younis, Gaza (foto: Ocha/Themba Linden)

“Accogliamo con favore l’annuncio della tregua nel conflitto tra Israele e Hamas. Il cessate il fuoco rappresenta un passo fondamentale per garantire un futuro di pace in una terra martoriata dalla guerra da troppo tempo. Siamo profondamente commossi dalla gioia espressa dai nostri fratelli palestinesi lungo la Striscia di Gaza”. È quanto dichiarato da Agostino Sella, presidente dell’associazione salesiana Don Bosco 2000 di Piazza Armerina (En) che esorta a “lavorare con determinazione per una soluzione pacifica e duratura in questo territorio, che guardi al futuro con lungimiranza. Ci rammarichiamo che questa intesa non sia stata raggiunta prima. Ritardi che sono costati un numero inaccettabile di vite umane”. “Accogliamo con speranza la liberazione degli ostaggi e dei prigionieri palestinesi – aggiunge Sella – Tuttavia, non possiamo ignorare 467 giorni di guerra sanguinaria, che ha travolto innocenti a causa della spregiudicatezza di gruppi terroristici e della scarsa lucidità politica. Questa guerra ha trasformato l’intera regione mediorientale in una polveriera. Facciamo nostre le parole del card. Matteo Zuppi: ‘Speriamo che sia il primo passo per evitare altre sofferenze’. La diplomazia ha prevalso, ma è fondamentale che nessuno si arroghi una vittoria, perché non c’è vittoria nella tragedia umana. Come ha dimostrato questa tregua, la vita delle persone vale sempre di più di qualunque conflitto. La vera sfida è costruire una pace giusta e sostenibile per tutte le comunità coinvolte” conclude Sella.