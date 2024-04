Giornali Fisc: Toscana Oggi, presentato in Consiglio regionale il libro che celebra i quarant’anni di fondazione del settimanale

(Foto Toscana Oggi)

“Toscana Oggi da 40 anni la voce del cattolicesimo toscano”: questo il titolo del libro celebrativo dei quarant’anni dalla fondazione del settimanale delle diocesi toscane che è stato presentato nella sala del Gonfalone del Consiglio regionale della Toscana a Firenze. Ad accogliere i numerosi ospiti intervenuti all’evento il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, che ha consegnato all’amministratore apostolico della diocesi di Firenze, card. Giuseppe Betori, il “Festina lente”, statuetta simbolica voluta dal Consiglio regionale ispirandosi a Cosimo I de’ Medici. Un ringraziamento al cardinale che si appresta a lasciare la guida della diocesi. La tartaruga come segno della prudenza con la vela a simbolo del guardare avanti.

Al direttore di Toscana Oggi Domenico Mugnaini, il presidente Mazzeo ha consegnato invece la medaglia dell’Assemblea legislativa per il lavoro con il quale, insieme alla redazione, continua a diffondere la voce di Toscana Oggi.

All’evento sono intervenuti anche Mauro Ungaro, presidente della Federazione dei settimanali cattolici italiani, Alberto Bronzi, presidente di Toscana Oggi società cooperativa, Adriano Fabris, docente universitario e editorialista di Toscana Oggi, Francesco Zanotti, direttore del Corriere Cesenate, e l’autore del libro Andrea Fagioli, per dieci anni direttore di Toscana Oggi. A moderare gli interventi Sara Bessi, presidente dell’Ucsi Toscana.

All’incontro hanno portato il saluto anche la vicepresidente della Giunta regionale, Stefania Saccardi, e il consigliere comunale, Enrico Conti, in rappresentanza dell’amministrazione comunale fiorentina.