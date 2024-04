Diocesi: Genova, mercoledì si presenta il convegno del 30 aprile “Lavoro è partecipazione”

Mercoledì 24 aprile, alle ore 12, in episcopio a Genova è in programma la conferenza stampa di presentazione del convegno “Lavoro è partecipazione”, organizzato dalla diocesi di Genova, precisamente dall’Ufficio Lavoro, Problemi sociali e Custodia del Creato, per martedì 30 aprile, alle ore 18.30, alla Sala Quadrivium.

Questo momento, che si pone alla vigilia del 1° maggio, Festa del Lavoro, nasce con l’intento di offrire alla città un’occasione di riflessione e approfondimento da parte della Diocesi sul grande tema del lavoro, declinato nei suoi tanti aspetti.

Prima del convegno, alle ore 17.30 nella chiesa di Santa Marta, mons. Marco Tasca, arcivescovo di Genova, celebrerà la messa in suffragio delle vittime del lavoro.

“Per moltissimi anni si è celebrata la messa per il mondo del lavoro con le istituzioni, le aziende locali, i sindacati e i lavoratori in Cattedrale, il 19 marzo. Quest’anno si è scelto di posticipare questo momento alla vigilia del 1° maggio, San Giuseppe lavoratore, che dal 1955 è patrono di artigiani e operai”, ricorda una nota della diocesi di Genova.

I contenuti principali e il programma del convegno verranno presentati in conferenza stampa da don Gianfranco Calabrese, vicario episcopale per l’annuncio del Vangelo e per la missionarietà, e da don Gian Piero Carzino, coordinatore dell’Ufficio Lavoro, Problemi sociali e Custodia del Creato.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /