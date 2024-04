Don Lorenzo Milani: Firenze, domani dibattito attorno alla figura del sacerdote educatore

Domani, martedì 23 aprile, a Firenze al Circolo Mcl “Dario del Bene”, in via Baccio da Montelupo 41, alle 21.15, si concluderanno i festeggiamenti fiorentini per il centenario della nascita di don Lorenzo Milani. Sarà presentato il volume “Il sogno di Don Milani” pubblicato dalla Libreria Editrice Fiorentina, con la testimonianza di Alessandro Mazzerelli rispetto al panorama milaniano. Nella serata, oltre alla presenza di Mazzerelli, non mancheranno i saluti da parte di don Marco Cioni, parroco di S. Quirico a Legnaia e San Lorenzo a Greve, di Filippo Berti, presidente del Circolo Mcl “Dario del Bene”, di Enrico Nencioni, presidente Crc Il Boschetto. A confrontarsi sulle “profezie milaniane” inquadrate nel contesto storico, sociale ed ecclesiale ci saranno Franco Mariani, giornalista vaticanista, Franco Banchi, docente di Filosofia e scrittore, Rita Manzani di Goro, presidente dell’Associazione genitori della Toscana, Manrico Casini Velcha, del Centro milaniano Vicchio di Mugello.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /