Diocesi: Alghero, oggi seminario “Raccontare il territorio. Il lavoro che c’è” su progettualità e buone prassi

“Raccontare il territorio. Il lavoro che c’è” è il seminario in programma lunedì 22 aprile ad Alghero (Centro pastorale diocesano P.G. Frassati, località Montagnese – ore 14-17). A promuoverlo l’Ordine dei giornalisti della Sardegna, Redattore sociale, Ucsi Sardegna e delegazione regionale Caritas Sardegna. Un momento di riflessione e confronto – il secondo promosso nell’ambito della II edizione del ciclo di seminari “Raccontare il territorio” – sul tema del lavoro. Si parlerà, spiegano i promotori, “della situazione lavorativa nel contesto locale e regionale, di nuove prospettive

occupazionali, di lavoro e innovazione, di alcune buone prassi e progettualità attivate nel territorio, tra cui quelle per supportare i giovani nel loro percorso di formazione e inserimento professionale”.

Dopo l’introduzione di Francesco Birocchi, presidente Odg Sardegna; di Maria Chiara Cugusi, referente comunicazione Caritas Sardegna; di Andrea Pala, presidente Ucsi Sardegna, ci saranno gli interventi, fra gli altri, di Stefano Caredda, direttore Redattore sociale; di Gianfranca Pirisi, vicepresidente Cantina Santa Maria La Palma; di Pasquale Manca, amministratore delegato Oleificio San Giuliano; di Tonino Baldino, direttore Ufficio per i problemi sociali e il lavoro della diocesi di Alghero – Bosa. A seguire testimonianze di Mariano Mariani, direttore Parco regionale di Porto Conte; Gavino Sini, amministratore unico Porto Conte ricerche; Stefano Lubrano, amministratore delegato Hotel Portoconte; Licia Masia, referente Pcto dell’Iss Enrico Fermi di Alghero (polo liceale), Daniela Maninchedda, operatrice Caritas diocesana Alghero-Bosa. Infine un dibattito.

