Diocesi: Alessandria, due incontri “Dall’emergenza alla speranza” tra ecologia ed ecumenismo

Prendendo spunto dall’ultima lettera pastorale “Il popolo nelle tenebre vide una grande luce” del vescovo di Alessandria, mons. Guido Gallese, l’Ufficio per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso diocesano e l’Area pastorale cittadinanza, insieme alla Chiesa valdese-metodista di Alessandria, promuovono due incontri dal titolo “Dall’emergenza alla speranza”.

Il primo, in programma martedì 23 aprile, sarà dedicato a “La conversione ecologica come valore, tra necessità, urgenza e opportunità”; interverranno Roberta Lombardi ed Enrico Boccaleri, dell’Università del Piemonte orientale, in dialogo con don Stefano Tessaglia, direttore dell’Ufficio diocesano per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso. Martedì 7 maggio, invece, a parlare di “Israele e Palestina: dal disastro annunciato alle speranze di pace” sarà Claudio Vercelli, dell’Istituto universitario per mediatori linguistici di Milano, in dialogo con Gregorio Plescan, della Chiesa valdese-metodista.

Entrambi gli incontri si terranno presso la sala Iris del Collegio universitario Santa Chiara di Alessandria e sono organizzati in collaborazione con Collegio Santa Chiara, Meic e il Dipartimento per lo Sviluppo sostenibile e la transizione ecologica dell’Università del Piemonte orientale.

