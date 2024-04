Diocesi: Foggia, domani si riflette su “Legalità e responsabilità” con il vescovo Mengoli (San Severo)

Si svolgerà martedì 23 aprile, alle 18, presso Palazzo Dogana di Foggia (Sala del Tribunale) l’evento dal titolo “Legalità e responsabilità” alla presenza di mons. Giuseppe Mengoli, vescovo di San Severo e delegato per la Pastorale sociale della Conferenza episcopale pugliese; don Riccardo Agresti, cooperativa sociale “Oltre le Sbarre”; Michele Bisceglia, sindaco di Mattinata, Giannicola Sinisi, giudice.

L’evento, patrocinato dalle diocesi del nord della Puglia (Foggia-Bovino, Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, Lucera-Troia, Cerignola-Ascoli Satriano, San Severo, Trani-Barletta-Bisceglie, Andria), si inserisce all’interno di un ciclo di incontri che la Commissione regionale della Puglia di Pastorale per i Problemi sociali e del lavoro sta promuovendo in occasione della 50ª Settimana sociale dei cattolici italiani, che avrà la sua tappa nazionale a Trieste (3-7 luglio 2024) e che avrà come tema: “Al cuore della democrazia”. “Il futuro dell’Italia – si legge nel Documento preparatorio della 50ª Settimana – richiede persone capaci di mettersi in gioco e di collaborare tra loro per rigenerare gli spazi di vita, anche i più marginali e affaticati, rinforzando la capacità di scegliere democraticamente e di vivere il potere come un servizio da condividere”. Il Documento ricorda i temi “Al cuore della democrazia”: “Partecipazione e pace, lavoro e diritti, migrazioni e diritto ad una vita libera e dignitosa, ecologia integrale, un ‘economia che metta al centro l’uomo e la natura”.

