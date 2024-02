In occasione del secondo anniversario dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina, nella serata di oggi, giovedì 22 febbraio, l’arcivescovo di Bologna, il card. Matteo Maria Zuppi, presiederà una veglia di preghiera per la pace. L’iniziativa, aperta a tutti, sarà ospitata dalle 21 nella chiesa di San Ruffillo (via Toscana, 146).

