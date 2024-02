Politica: Roma, lunedì la presentazione “‘Bisogna smettere di armare il mondo’. Giulio Andreotti – Giorgio La Pira. Carteggio (1950-1977)” di Augusto D’Angelo

Lunedì 26 febbraio, alle ore 17.30, presso Palazzo Firenze, sede centrale della Società Dante Alighieri (Piazza di Firenze, 27) a Roma, sarà presentato “‘Bisogna smettere di armare il mondo’. Giulio Andreotti – Giorgio La Pira. Carteggio (1950-1977)” di Augusto D’Angelo, con la prefazione del card. Matteo Maria Zuppi (Polistampa 2023, collana “I Libri della Badia” – Fondazione “Giorgio La Pira”).

Insieme all’autore, intervengono il presidente della Società Dante Alighieri, Andrea Riccardi, Patrizia Giunti, presidente della Fondazione “La Pira”, e il card. Marcello Semeraro, Prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi.

Il volume propone il carteggio completo tra due dei maggiori protagonisti della politica italiana della seconda metà del Novecento, Giulio Andreotti e Giorgio La Pira, due figure differenti per atteggiamento e vocazione, che tuttavia non hanno mai smesso di cercare un confronto. Lo scambio non solo svela i loro caratteri ma offre anche una visione degli eventi italiani a partire dagli anni Cinquanta da una prospettiva inedita.

Augusto D’Angelo è professore di Storia del Cristianesimo contemporaneo presso Sapienza Università di Roma. Ha collaborato con diverse testate giornalistiche e ha pubblicato saggi di storia sociale e religiosa in età contemporanea.

Sarà possibile seguire la diretta streaming e rivedere la registrazione sul sito www.dante.global e su www.facebook.com/PalazzoFirenze.

