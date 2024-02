Conflitto israelo-palestinese: Masci, stasera il webinar “Il nostro futuro di pace – Sogno o progetto?”

Anche quest’anno, per la Giornata del Pensiero, il Masci-Movimento adulti scout cattolici italiani, ha organizzato un webinar sul tema della pace: “Il nostro futuro di pace – Sogno o progetto?”, in diretta stasera, ore 21, sul canale YouTube ufficiale degli adulti scout.

Il conflitto israelo-palestinese appare come una tragedia senza fine: il Masci propone alcune importanti testimonianze di come la pace si debba sognare e si possa progettare, anche a Gerusalemme.

Andrà in onda una intervista a fra Alberto Joan Pari, responsabile del dialogo interreligioso ed ecumenico per la Custodia di Terra Santa, nonché direttore del Magnificat, una scuola francescana di alta formazione musicale, a Gerusalemme, frequentata da oltre 200 ragazze e ragazzi di diverso credo.

Carlo Bertucci (segretario internazionale del Masci) e Giorgio Zaccariotto (responsabile della Pattuglia Pace del Movimento) dialogheranno con adulti scout che hanno esperienza di campi in Terra Santa: Angelopiero Bafundi della Compagnia di San Giorgio e Mariella Del Genio, magister della Comunità Roma 23 – Masci Lazio.

La Giornata del Pensiero è un appuntamento importante per il mondo scout: il 22 febbraio viene celebrato infatti il compleanno di sir Robert Baden-Powell, fondatore dello scautismo, e di sua moglie Olave.

Ogni anno tutti gli scout del mondo organizzano un momento di condivisione dei valori della Legge e della Promessa.

