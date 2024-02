Diocesi: Savona-Noli, domenica l’iniziativa per giovani “Chi sono x Chi sono?”

Domenica 25 febbraio a Savona, nella parrocchia Santa Maria della Neve, nel quartiere Fornaci, il Servizio per la pastorale giovanile della diocesi di Savona-Noli invita all’iniziativa “Chi sono x Chi sono?”, rivolta ai giovani dai 20 anni in su per scoprire la propria “strada” e il mondo delle relazioni.

Si comincerà alle ore 10 con la messa e si proseguirà con l’incontro di riflessione e preghiera. Dopo il pranzo condiviso, in cui si potrà portare salato e bibite, si continuerà fino alle ore 18 circa.

“Vi chiediamo di vivere appieno questo tempo di incontro, partecipare a tutta la giornata e invitare tutti coloro che possono essere interessati”, dicono gli organizzatori. Per ulteriori informazioni si può scrivere un’e-mail all’indirizzo info@pastoralegiovanile.sv.it o visitare il sito web pastoralegiovanile.sv.it.

