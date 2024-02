Germania: “Sette. La Creazione” di Linda Wolfsgruber vince il Premio cattolico del libro per bambini e per ragazzi

La giuria del Premio cattolico del libro per bambini e ragazzi ha premiato l’illustratrice austriaca Linda Wolfsgruber per il suo libro “Sette, la creazione”, pubblicato da Tyrolia Verlag (Innsbruck). Nel libro ciascuno dei sette giorni della creazione è rappresentato in sette immagini espressive. Collage semplici, quasi monocromatici, si trasformano gradualmente in immagini di animali e piante. La giuria consiglia la lettura del libro dai quattro anni in su e “a chiunque sia interessato a un approccio alternativo a temi come la responsabilità per il creato e la vita sostenibile”. La giuria ha inoltre stilato un elenco di raccomandazioni per altri 14 libri illustrati, per bambini, saggistica e per ragazzi. 63 editori hanno presentato 151 libri al concorso per il Premio cattolico del libro per bambini e giovani 2024. Il presidente della giuria, il vescovo ausiliare di Treviri, mons. Robert Brahm, ha ringraziato per l’unità della giuria e per la ricchezza dei libri valutati. Linda Wolfsgruber ha ringraziato per la decisione: “Sono felice di questo meraviglioso premio con tutto il cuore e vorrei ringraziare la giuria, che ha così apprezzato e onorato il mio lavoro”. La cerimonia di premiazione avrà luogo il 16 maggio 2024 all’Erbacher Hof a Magonza. Al vincitore del premio verrà consegnato un premio del valore di 5.000 euro. Nella motivazione del premio la giuria ha evidenziato: “Così semplice e allo stesso tempo così significativa: è in questo modo che Linda Wolfsgruber definisce la sua reinterpretazione artistica del racconto biblico della creazione, in cui mescola armoniosamente storia e scienza”.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /