Diocesi: Pavia, in mattinata incontro “Democrazia vs. autocrazia” promosso dalla Scuola di cittadinanza e partecipazione

Sarà dedicato a “Democrazia vs. autocrazia. Passato, presente e futuro” l’incontro in programma a Pavia nella mattinata di oggi, sabato 17 febbraio, per iniziativa della Scuola di cittadinanza e partecipazione della diocesi. L’appuntamento formativo sarà ospitato dalle 9.30 alle 12.30 presso l’aula magna del Collegio Cairoli.

“La riflessione – viene spiegato in una nota – ruoterà attorno al binomio democrazia e autocrazia e sarà organizzato in due momenti: il primo, con le relazioni di Ernesto Galli della Loggia (professore emerito di Storia contemporanea alla Scuola Normale di Pisa) e di Mara Morini (professoressa associata di Scienza politica all’Università di Genova), sarà più incentrato sulla situazione in Italia e in Russia e con accenni sull’Est europeo e sull’Asia; il secondo, con la relazione di Flavio Felice (professore ordinario di Storia delle Dottrine politiche all’Università del Molise), con un taglio più generale, sarà incentrato sulla costante tensione tra autocrazia e democrazia, tra delega e partecipazione dei cittadini”. La mattinata, moderata dal giornalista di Avvenire, Andrea Lavazza, si concluderà con il dibattito aperto a tutti i partecipanti.

