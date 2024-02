Don Lorenzo Milani: Acec Toscana, un mese di film e incontri sul priore di Barbiana

Al via in 4 location toscane l’evento “Cinema Don Milani” nell’ambito della Festa della Toscana. In programma film e documentari che raccontano la vita, gli ideali, la scuola e gli allievi di don Lorenzo Milani. Si chiama appunto “Cinema Don Milani” ed è il programma di incontri e proiezioni dal 20 febbraio al 22 marzo all’interno dei progetti del bando “I care” destinato alla commemorazione del sacerdote fiorentino nel centenario della sua nascita. Un mese di appuntamenti promossi da Acec Toscana, in collaborazione con Cineforum Ezechiele di Lucca e Fondazione Stensen di Firenze, che si terranno ai Cinema Astra e Sala Esse di Firenze, Cinema Italia di Pontassieve e Fondazione Lazzareschi di Porcari. Inizia il Cinema Astra di Firenze martedì 20 Febbraio presentando alle 18.30 due documenti storici “Lettera da Barbiana” di Ennio Lorenzini con riprese originali dei ragazzi di Barbiana e della loro vita quotidiana e “Storia di Mi” di Alberto Melloni, Federico Ruozzi e Fabio Nardelli, insieme di testimonianze, soprattutto da Rai e Istituto Luce, che inquadrano l’intero arco della vita del priore di Barbiana. Alle 21.15 il più famoso tra i film di finzione: il “Don Milani” (1976) di Ivan Angeli che ripercorre la vita del priore dall’arrivo a Barbiana alla sua morte; Interpretato da Edoardo Torricella, vede la presenza, in una scena, anche di Giorgio La Pira e di Ernesto. Balducci. Ciascuna proiezione sarà presentata da un esperto del settore: all’Astra sarà Marco Vanelli studioso e direttore della rivista di cultura cinematografica Cabiria.

La rassegna prosegue martedì 27 febbraio, poi 12 marzo e 22 marzo. Per informazioni è possibile consultare il sito web di Acec Toscana.

