A Sua Immagine: nella puntata di oggi la storia di “Frate Mago”. Al via un ciclo di approfondimento su vizi e virtù

Nella puntata di oggi di “A Sua Immagine”, in onda dalle 16 su Rai Uno, Lorena Bianchetti incontra padre Gianfranco Priori, in arte “Frate Mago” che ha due grandi passioni, il Vangelo e l’illusionismo. Da giovanissimo diventa un frate cappuccino, ma sin da ragazzo è attratto dai giochi di prestigio tanto da diventare un apprezzato illusionista. Usa l’illusionismo nelle scuole, nelle fabbriche e nei locali pubblici come i bar. E Il gioco è diventato uno strumento di missione. “Frate Mago” è conosciuto anche in tv e ha partecipato a diverse trasmissioni nazionali. Tutta la sua vita si snoda su un doppio binario: centinaia di spettacoli in tutta Italia e in missione come rettore del Santuario Madonna dell’Ambro nelle Marche. A seguire, il nuovo appuntamento con “Le Ragioni della speranza”. Si conclude il viaggio di don Andrea Lonardo, Chiara e Ginevra alla scoperta del Giro delle Sette Chiese. Il percorso della puntata di questo sabato dall’Appia antica conduce alla Basilica di Sebastiano Fuori Le Mura, per scoprire la storia, le reliquie che custodisce e la figura di san Sebastiano. Qui l’incontro con Anna Raisa Favale, regista e scrittrice, che parla di deserti: del suo deserto personale e di quelli che ciascuno può sperimentare nella propria vita. Una testimonianza che aiuta a riflettere sulla pagina del Vangelo della domenica e a capire come si possa vivere nella grazia e con fede anche il deserto.

La puntata in onda domani, dalle 10.30, sarà dedicata ai vizi capitali e le virtù contrarie. “A Sua Immagine” dedica un ciclo di cinque puntate per la Quaresima per conoscerli. Nella prima puntata Lorena Bianchetti affronta il tema della gola, si può essere schiavi del cibo e del bere, e il suo contrario, la temperanza e approfondisce il tema della lussuria, la “voracità” sessuale e il suo contrario, la castità che non è l’astinenza sessuale, ma la volontà di non possedere mai l’altro. Ospiti in studio don Andrea Cavallini e la psicoterapeuta Maria Rita Parsi. Nei servizi filmati, cosa intende oggi la gente comune per vizi e virtù, la rappresentazione dei vizi e delle virtù di Giotto nella Cappella degli Scrovegni di Padova, la storia una ex alcolista, l’esempio delle virtù della temperanza e della lussuria dato da sant’Ignazio di Loyola. A seguire alle 10.55, dopo il notiziario condotto da Paolo Balduzzi, la linea passerà alla Messa, sempre in diretta su Rai Uno: la celebrazione eucaristica verrà trasmessa dalla cattedrale di Barletta. Alle 12, come ogni domenica, l’Angelus recitato da Papa Francesco da piazza San Pietro.

