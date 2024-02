Crollo in cantiere a Firenze: Gulino (Psicologi Toscana), “ora non lasciare soli colleghi e parenti delle vittime”

“L’Ordine degli psicologi della Toscana si stringe alle famiglie degli operai morti a causa dell’incidente avvenuto ieri a Firenze. Questo lutto colpisce tutta la comunità e ci lascia profondamente sconvolti”. A dirlo è la presidente dell’Ordine, Maria Antonietta Gulino, in seguito al tragico incidente avvenuto ieri al cantiere dell’Esselunga in via Mariti a Firenze. “Ora è necessario aiutare i feriti, i colleghi delle vittime e le loro famiglie. In questo senso può aiutare l’assistenza psicologica, subito attivata da parte della Polizia municipale di Firenze, per permettere a colleghi e parenti delle vittime di gestire il lutto e i traumi”, prosegue Gulino, secondo cui “è fondamentale che tutte le forze politiche, sociali e sanitarie si uniscano in uno sforzo comune di prevenzione dei rischi lavorativi su ogni piano. La vita e il benessere non possono essere secondi al profitto”.

