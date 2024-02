Diocesi: Sulmona, domani convegno catechistico “Accompagnare gli adolescenti alla fede”

“Accompagnare gli adolescenti alla fede: un percorso di sincerità e realismo”. Questo il tema al centro del convegno catechistico diocesano in programma domani, domenica 18 febbraio, a Sulmona. I lavori, che saranno ospitati dalle 16.30 presso l’auditorium “San Panfilo” del Centro pastorale diocesano, prevedono gli interventi di don Gustavo Fabian Cavagnari, professore di Teologia pastorale giovanile speciale presso l’Università Pontificia Salesiana, e di Alessia Verrocchi, docente di religione e referente d’istituto per il bullismo ed il cyberbullismo presso l’Iss “Ovidio” di Sulmona.

“Insieme al nostro vescovo – spiegano dall’Equipe dell’Ufficio Catechistico diocesano –, ci siamo interrogati su quali siano le difficoltà, come educatori, ad interagire con le fasce più giovani della società, quali siano le difficoltà che i ragazzi riscontrano nell’interfacciarsi con la Chiesa, quali nuove strade poter percorrere insieme”. L’invito è quello di partecipare all’incontro, “un’occasione da non perdere! Un importante appuntamento che ci aiuterà a leggere la pedagogia evolutiva insieme ai reali bisogni dei ragazzi in questi tempi di cambiamento d’epoca”.

Terminato il convegno, i presenti saranno invitati a partecipare all’accoglienza della Croce della pace dei giovani di Abruzzo-Molise prevista alle 18 presso l’auditorium del Centro pastorale diocesano quando verrà proposto un momento di preghiera comunitario.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /