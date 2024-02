Salesiani: Roma, il 29 febbraio si presenta la raccolta “Chiamati all’Amore con speranza”

Le Strenne che don Ángel Fernández Artime, rettor maggiore dei Salesiani di Don Bosco, ora cardinale, ha prodotto e diffuso nei suoi 10 anni alla guida della Congregazione Salesiana (2014-2024) sono oggetto di una pubblicazione a cura del suo segretario e portavoce, don Giuseppe Costa. La raccolta è intitolata “Chiamati all’Amore con speranza” e riporta nell’introduzione, gli i interventi del giornalista Enzo Romeo, del docente della Facoltà Teologica di Sicilia Massimo Naro e della sociologa Cecilia Costa dell’Università degli studi di Roma Tre, i quali dal loro punto di vista fanno una lettura trasversale del volume.

“La tradizione delle Strenne da parte dei rettori maggiori della Congregazione Salesiana rappresenta un elemento peculiare dell’eredità di Don Bosco. Nel contesto salesiano, la Strenna è un dono simbolico e significativo offerto dal rettore maggiore – il superiore generale della Congregazione – a coloro che condividono la missione salesiana nel mondo. Essa viene rilasciata solitamente nel periodo natalizio, tra Natale e Capodanno, per ispirare la pastorale dell’anno successivo”, spiega una nota.

Oltre ad offrire ai lettori i testi integrali dei messaggi delle Strenne offerti dal X successore di Don Bosco, il libro accoglie tra le sue pagine i manifesti realizzati dall’Agenzia iNfo Salesiana (Ans) in occasione della pubblicazione annuale delle singole Strenne e si arricchisce anche con alcune altre foto, fornite dall’Ans e da “Ime Comunicazione”, inerenti a viaggi, visite, incontri e momenti di vita di Ángel Fernández Artime.

Giovedì 29 febbraio 4 il libro verrà presentato presso l’Istituto Maria Santissima Bambina (Via Paolo VI) a Roma, nel corso di un evento che sarà possibile seguire anche a distanza assistendo alla diretta streaming disponibile su YouTube.

La presentazione avrà inizio alle ore 17,30, con l’introduzione da parte di don Giuseppe Costa, curatore del volume. Successivamente sono previsti gli interventi di Valentina Alazraki, giornalista vaticanista, corrispondente di “Televisa” (Messico); Roberto Cipriani, docente emerito di Sociologia all’Università Roma Tre; Marco Girardo, direttore di “Avvenire”; Arianna Rotondo, docente di Storia del Cristianesimo e delle Chiese all’Università di Catania. Concluderà i lavori il card. Ángel Fernández Artime, rettor maggiore dei Salesiani. Moderatore della presentazione sarà Luca Caruso, giornalista, addetto stampa della “Fondazione Vaticana Joseph Ratzinger-Benedetto XVI”.

