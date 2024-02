Economia e ambiente: Cagliari, il 1° marzo una conferenza di Simone Morandini alla Facoltà Teologica della Sardegna

Il terzo incontro del ciclo di conferenze sulla crisi dell’economia che si tengono alla Facoltà Teologica della Sardegna ha come relatore Simone Morandini, fisico, teologo e vicepreside dell’Istituto di studi ecumenici “San Bernardino” di Venezia. La conferenza, che si terrà venerdì 1° marzo, alle 17, nell’aula magna della Facoltà Teologica a Cagliari, ha per titolo: “Per un’economia equa e solidale”. Modera l’incontro la giornalista Simona De Francisci, condirettrice del Tg di Videolina e Radiolina. Previsti i saluti iniziali del preside della Facoltà, don Mario Farci.

“Simone Morandini ha una laurea in Fisica e un dottorato in Teologia: si occupa da anni di etica dell’ambiente, del dialogo tra scienza-teologia e di un’economia sostenibile a livello ambientale, oltre che di ecumenismo e dialogo interreligioso. Il suo intervento verterà sui rapporti tra economia, etica e ambiente, mostrando come questi tre ambiti siano fortemente correlati e dipendano in qualche misura l’uno dall’altro”, spiega una nota della Facoltà Teologica della Sardegna.

L’evento è organizzato dalla Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna, in collaborazione con l’Associazione Suor Giuseppina Nicoli, ed è inserito all’interno del ciclo di quattro incontri sul tema “‘Questa economia uccide’: proposte per un’alternativa”.

