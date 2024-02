Movimento dei Focolari: da ieri in libreria e negli store online “Diario”, l’ultimo volume della serie “Opere di Chiara Lubich”

In libreria e negli store online è acquistabile da ieri, venerdì 9 febbraio, “Diario” (1964-1980), l’ultimo volume della serie “Opere di Chiara Lubich” (coedizione Centro Chiara Lubich – Edizioni Città Nuova).

“Grande figura carismatica dei nostri tempi, fondatrice dei Focolari, movimento ecclesiale diffuso in tutto il mondo, Chiara Lubich (1920-2008) è nota per la sua infaticabile azione in favore dell’unità e della pace. La sua biografia ha registrato momenti di grande notorietà: eventi ecclesiali, civili, accademici e la sua persona è stata insignita di diversi riconoscimenti, tra cui numerose lauree honoris causa”, spiega una nota.

Pagine scritte per condividere con le comunità dei Focolari quanto vive nell’anima e nutrirle spiritualmente. “Pagine oggi per la prima volta pubblicate in un unico testo che consentono di ripercorrere il cammino interiore di Chiara Lubich, terreno fecondo di quello esteriore, e di cogliere ciò che anima la sua azione e le ripercussioni che l’azione produce in lei”, prosegue la nota.

La collana “Opere di Chiara Lubich” è un corpus di opere in quattordici volumi (in più tomi) che presenta per la prima volta in maniera sistematica il patrimonio del pensiero di Chiara Lubich, scomparsa il 14 marzo 2008. La serie raccoglie in quattordici volumi gli scritti, molti dei quali inediti, organizzandoli per “generi letterari” e raggruppati a loro volta in tre blocchi omogenei: “La persona”, con il vissuto, il cuore e l’anima della Lubich, trasmessi da testi autobiografici, dall’esperienza mistica, dai diari e dalle lettere; “La via spirituale”, con la spiritualità dell’unità, le Parole di Vita, pagine di meditazioni e altri testi nei quali l’autrice ha declinato il suo pensiero spirituale, teologico e culturale; “L’opera”, con l’incidenza storica della vita e del pensiero di Chiara Lubich, quale si evince da discorsi fondativi, discorsi in ambito civile ed ecclesiale, articoli e interviste, fino agli Statuti e Regolamenti del Movimento dei Focolari.

Il curatore del volume è Fabio Ciardi, professore emerito di Teologia spirituale e della vita consacrata. Svolge il compito di direttore del Servizio generale degli studi sulla storia e il carisma della propria Congregazione.

