Carceri: Conferenza episcopale campana, il 18 febbraio giornata di preghiera per i detenuti

(Foto: Cec)

Domenica 18 febbraio, prima domenica di Quaresima, la Conferenza episcopale campana, come per gli scorsi anni, ha istituito una giornata di preghiera dedicata agli istituti penitenziari, a tutte le persone che soffrono una pena carceraria, alle famiglie e a quelli che, come personale carcerario e come volontari, svolgono il loro servizio presso le carceri della Regione Campania.

Parlando ai referenti diocesani del cammino sinodale italiano, nel loro incontro nazionale del 25 maggio 2023, tra l’altro Papa Francesco a proposito dei detenuti così si è espresso: “Per un detenuto, scontare la pena può diventare occasione per fare esperienza del volto misericordioso di Dio, e così cominciare una vita nuova. E la comunità cristiana è provocata a uscire dai pregiudizi, a mettersi in ricerca di coloro che provengono da anni di detenzione, per incontrarli, per ascoltare la loro testimonianza, e spezzare con loro il pane della Parola di Dio”.