Giornata del malato: Bari, da oggi a sabato prossimo Peregrinatio ospedaliera della reliquia di San Pio da Pietrelcina

In occasione della celebrazione diocesana della XXXII Giornata mondiale del malato che ricorre domani, la Provincia del frati minori cappuccini di Puglia e l’Ufficio pastorale della salute dell’arcidiocesi di Bari-Bitonto comunicano il programma della Peregrinatio ospedaliera della reliquia di San Pio da Pietrelcina.

Il messaggio del Papa per la Giornata, “Non è bene che l’uomo sia solo” (Gen 2,18), “è un invito a riscoprire l’amore di Dio per tutti nel Suo Figlio Gesù”, si legge in una nota. Questa Giornata mondiale, pertanto, “può essere l’occasione propizia per vivere la comunione verso tutti i malati, dedicando tempo alla cura delle loro relazioni, sull’esempio di S. Pio da Pietrelcina, il quale volle essere carità per loro attraverso i familiari, gli amici e tutti gli operatori sanitari”.

Questa sera alle 19.30 è previsto l’arrivo della reliquia a Santa Fara. Domani alle 18.30 la celebrazione diocesana della Giornata. Lunedì 12 febbraio alle 9.30 il trasferimento della reliquia presso l’Ospedale “Giovanni Paolo II” di Bari; alle 12 il trasferimento presso l’Ospedale consorziale Policlinico di Bari dove alle 18.30 si terrà la celebrazione eucaristica.

Martedì 13 febbraio alle 10 la reliquia verrà trasferita presso l’Ospedale “San Paolo” di Bari dove alle 8.30 si svolgerà una celebrazione eucaristica. Mercoledì 14 febbraio alle 10 il trasferimento della reliquia presso l’Ospedale “Di Venere” di Bari-Carbonara; alle 18.30 la celebrazione eucaristica. Giovedì 15 febbraio alle 10 il trasferimento della reliquia presso l’Ospedale pediatrico “Giovanni XXIII” di Bar; alle 18.30 la celebrazione eucaristica. Venerdì 16 febbraio alle 10 il trasferimento della reliquia presso l’Hospice “A. Marena” di Bitonto e alle 12 il suo trasferimento presso il santuario dei “Ss. Medici” di Bitonto dove alle 18.30 è in programma una celebrazione eucaristica. Alle 20 si terrà una rappresentazione del musical “Padre Pio, il crocifisso” a cura dell’Associazione Aima di Bitonto presso la cappella “San Raffaele arcangelo” – Ospedale “San Paolo” di Bari. Infine, sabato 17 febbraio alle 17.30 è in programma il convegno “La spiritualità di San Pio e la pastorale della salute oggi” presso l’Istituto Santa Fara di Bari.

