Diocesi: Torino, il 17 febbraio “Accompagnàti!”. L’arcivescovo Repole incontrerà le persone impegnate in politica

“Accompagnàti!”. Questo il titolo del momento di confronto che sabato 17 febbraio l’arcivescovo di Torino, mons. Roberto Repole, avrà con le per persone impegnate in politica, nelle istituzioni e nelle forze politiche. L’appuntamento, precedentemente previsto a gennaio, sarà ospitato dalle 9 al Teatro Juvarra. La mattinata è organizzata da Pastorale sociale, del lavoro e della tutela del Creato dell’arcidiocesi di Torino, Movimento ecclesiale di impegno culturale di Torino, Piccole Officine Politiche e Azione Cattolica.

Il programma – spiegano i promotori – prevede alcune testimonianze in dialogo con l’arcivescovo. A seguire sarà presentato il percorso che ha lo scopo di offrire, a chi aderirà, un’occasione per condividere esperienze, problemi, aspirazioni, un luogo in cui dialogare andando oltre gli steccati delle singole appartenenze, alla ricerca di prospettive per il bene comune.

