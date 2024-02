Diocesi: Trento, martedì Rosy Bindi inaugura l’anno accademico dell’Issr Guardini con una lectio su “Educare alla legalità, contro mafie e corruzione”

Sarà affidata a Rosy Bindi la prolusione dell’anno accademico 2023/2024 dell’Istituto superiore di scienze religiose Romano Guardini di Trento, in programma nel capoluogo martedì 13 febbraio, alle ore 17.30, presso l’aula magna del Collegio arcivescovile. Rosy Bindi affronterà un tema di grande attualità e rilevanza: “Educare alla legalità e alla responsabilità per combattere mafie e corruzione“.

Toscana di Sinalunga, classe 1951, già vicepresidente nazionale dell’Azione Cattolica, Rosy Bindi è stata ministro della sanità (1996-2000) e ministro per le politiche per la famiglia (2006-2008) nei Governi guidati da Romano Prodi. Dal 2008 al 2013 è stata vicepresidente della Camera dei deputati e, a seguire, presidente della Commissione parlamentare antimafia fino al 2018. Rosy Bindi ha presieduto di recente il Comitato per il Centenario della nascita di don Lorenzo Milani (1923-2023).

Durante il “Dies Academicus” verranno consegnati i diplomi di baccalaureato in Scienze religiose e Teologia e di licenza in Scienze religiose.

L’inaugurazione dell’anno accademico del Guardini, con la lectio di Rosy Bindi, sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube della diocesi di Trento.

