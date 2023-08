Scoutismo: Jamboree, Fis “proseguono le attività educative giornaliere del Contingente italiano”

Jamboree (Foto Fis)

Proseguono le attività educative giornaliere e gli appuntamenti del Contingente italiano Fis (Agesci e Cngei) al 25esimo Jamboree in corso in Corea del Sud. Ieri tutto il gruppo italiano ha lasciato il sito di SaeManGeum con operazioni di trasferimento ordinate. Gli scout e le guide italiani sono alloggiati nella città di Incheon nelle strutture University Dormitory, Inha University, Hana Bank Training Center, Poscoin Retraining Center. Le attività educative previste, riferisce l’Agesci, sono già cominciate nella mattinata di oggi “alla scoperta e all’approfondimento della cultura coreana e domani si prevede una festa itinerante alla presenza di alcuni componenti dell’Ambasciata d’Italia in Corea del Sud, che ha supportato fortemente in questi giorni tutto il Contingente”. La Direzione del Contingente italiano della Fis (Federazione italiana scoutismo) dichiara che “l’avventura continuerà, anche se in maniera diversa. I ragazzi e le ragazze, nonostante le difficoltà affrontate hanno spirito di scoperta e gioia dell’essere insieme. Il Jamboree è dove sono loro, e si è contenti che la loro esperienza possa continuare, adattandosi ad un contesto nuovo da vivere. Il nostro ringraziamento va alle autorità, istituzioni e a tutti i volontari che stanno rendendo questa avventura ancora possibile”. Sabato è prevista la cerimonia di chiusura. La Fis riunisce nello spirito della Legge e della Promessa scout le associazioni riconosciute in Italia, Cngei e Agesci, che adottano il metodo educativo scout. Conta oltre 190.000 scout, aderisce alla Associazione mondiale delle guide e delle esploratrici (Wagggs) e all’Organizzazione mondiale del Movimento Scout (Wosm).