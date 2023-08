Goalball: l’Italia agli Europei dal 10 al 13 agosto a Rotterdam nel girone con Bulgaria, Ungheria e Svezia

(foto Fispic)

La nazionale italiana di goalball, partita il 7 agosto per Rotterdam, sarà impegnata dal 10 al 13 agosto nei Campionati europei. L’Italia è stata inserita nel gruppo B con Bulgaria, Svezia e Ungheria, mentre nel gruppo A ci sono Spagna, Francia, Olanda e Azerbaigian. La prima partita è fissata per domani alle 10.45 contro la Bulgaria, la seconda contro l’Ungheria lo stesso giorno alle 15.45, l’ultima gara del girone venerdì 11 agosto alle 13.15 contro la Svezia. Sabato 12 e domenica 13 agosto è in programma la fase finale. Questo l’elenco dei convocati agli ordini dell’allenatore Domenico Napoletano e del suo vice Gennaro Florio: Filippo Pezzotta, Christian Belotti, Salvatore Parisi, Christian Mair, Emanuele Nicolò e Giuseppe Praticò. Presenti anche Giovanni Palumbieri (capo delegazione), Fabio Massimo Moscatelli (fisioterapista) e Michele Carrino (direttore sportivo del goalball).