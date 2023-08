Diocesi: Perugia, appuntamenti religiosi, sociali e culturali per la solennità di san Lorenzo

Prenderanno il via oggi, mercoledì 9 agosto, a Perugia, le celebrazioni per la solennità di san Lorenzo, diacono e martire, titolare della cattedrale, che la Chiesa celebra il 10 agosto. Nel capoluogo umbro, come è tradizione, questa ricorrenza è preceduta dalla celebrazione dei primi vespri della vigilia, presieduti nel pomeriggio, alle 18, in cattedrale, da mons. Ivan Maffeis, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve. Domani, sempre in San Lorenzo, alle 11, l’arcivescovo presiederà la solenne celebrazione eucaristica nel corso della quale sarà ordinato diacono permanente Massimo Pio Gallì (classe 1959), sposato, padre di due figli e nonno di tre nipoti. Formatosi spiritualmente presso la parrocchia di Santo Spirito di Perugia, prestando da tempo servizio come ministro straordinario della Comunione, Gallì ha frequentato la predicazione dei Dieci Comandamenti ed è impegnato nell’animazione di un gruppo di famiglie della parrocchia.

A san Lorenzo, martire della prima metà del III secolo d.C., è intitolato anche il “Punto di ristoro sociale” attivo da quasi 15 anni (settembre 2008), grazie alla collaborazione tra Comune e Caritas di Perugia, ospitato nell’antico Oratorio dei Ss. Simone e Giuda Taddeo. La “Mensa San Lorenzo”, così comunemente conosciuta dai suoi 100 fruitori quotidiani e dai volontari, sarà aperta a pranzo anche il 10 agosto.

In occasione della solennità, poi, il Museo del Capitolo della cattedrale organizza visite guidate serali alla stessa cattedrale per scoprirne le sue meraviglie architettoniche ed artistiche come la Madonna delle Grazie, attribuita al pittore perugino Giannicola di Paolo, tanto cara alla devozione della città, il coro ligneo realizzato nel 1491 dai maestri toscani Giuliano da Maiano e Domenico del Tasso e la Sacrestia con i monumentali affreschi del XVI secolo, di Giovanni Antonio Pandolfi.