Diocesi: Sassari, in serata “Incontro con i Gremi” e assegnazione riconoscimento per l’impegno nella promozione di un “nuovo umanesimo”

È in programma per la serata di oggi, mercoledì 9 agosto, a Sassari, “Incontro con i Gremi”, evento culturale promosso da Fondazione “Accademia. Casa di popoli, culture e religioni” in occasione della solennità dell’Assunzione al Cielo della B.V. Maria e della Discesa dei candelieri 2023. A partire dalle 18.45, presso gli spazi del cortile interno dell’episcopio interverranno l’arcivescovo diocesano, mons. Gian Franco Saba, e Simon Mercieca, docente all’Università di Malta. Gli intermezzi musicali saranno curati dall’Associazione corale “Luigi Canepa” con la partecipazione di Cristina Raiano, soprano, e di Michele Rizzu al pianoforte. Durante l’evento verrà assegnato il riconoscimento annuale per l’impegno attivo e concreto nella promozione di un “Nuovo umanesimo dell’incontro”. Giunto alla quarta edizione, nel 2020 è stato assegnato al prefetto di Sassari, Maria Luisa D’Alessandro, nel 2021 all’allora direttore di Caritas Italiana, mons. Francesco Soddu, e l’anno scorso ad Alberto Giovanni Serra, comandante della Polizia locale di Sassari.