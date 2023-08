Diocesi: Genova, domani per san Lorenzo celebrazione in cattedrale con mons. Tasca. Visite guidate ai tesori dedicati al martire

“San Lorenzo e i suoi tesori” è il titolo dell’itinerario guidato che viene proposto dal Museo diocesano e dal Museo del Tesoro di Genova in occasione della festa della solennità del santo martire titolare della cattedrale. Giovedì 10 agosto, alle 16, e venerdì 11 agosto, alle 16.30 si terranno due visite guidate dedicate alla scoperta della storia del santo attraverso le opere. Come spiegano gli organizzatori, “secondo la tradizione, Lorenzo è ancora un ragazzo, quando viene imprigionato dall’imperatore affinché consegni ‘tutti i tesori della Chiesa’: la risposta data dal giovane diacono stupisce i presenti e lo conduce verso il culmine della sua fede”. A quel tempo, Lorenzo, dopo aver distribuito ai poveri i pochi averi di cui la Chiesa disponeva, presenta alle autorità romane una folla numerosissima di poveri, storpi e ciechi. “Questi – afferma – sono i tesori della Chiesa”. Oggi – continuano i responsabili dei Musei ecclesiastici genovesi – i tesori di san Lorenzo sono le meravigliose opere d’arte a lui dedicate, incastonate come gemme preziose nel complesso monumentale della cattedrale: “Il momento del confronto con l’imperatore negli affreschi di Lazzaro Tavarone nell’abside, il suo martirio raffigurato nella volta del presbiterio, così come gli altri episodi dipinti nelle ante dell’organo secentesco del duomo e negli affreschi settecenteschi del chiostro”. Il Museo del Tesoro conserva al suo interno il busto reliquiario del santo che viene esposto eccezionalmente in cattedrale per la memoria del martire e per la solennità di tutti i santi. A concludere la visita, il chiostro dei canonici della cattedrale, con i suoi affreschi dedicati ai “Fasti dei canonici” e al loro legame con San Lorenzo. Costo del biglietto 10 euro, per info e prenotazioni si può chiamare al numero 0102475127. Il giorno di san Lorenzo, 10 agosto, l’arcivescovo di Genova, mons. Marco Tasca, presiederà la messa pontificale alle 10.30, mentre al pomeriggio, alle 17, i vespri capitolari saranno presieduti da mons. Marco Doldi, preside del capitolo della cattedrale.