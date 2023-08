Papa Francesco: all’udienza, “la testimonianza di Edith Stein stimoli l’impegno contro ogni violenza”

“Oggi celebriamo la festa di Santa Teresa Benedetta della Croce (Edith Stein), Vergine e Martire, compatrona d’Europa: la sua testimonianza stimoli l’impegno a favore del dialogo e della fratellanza tra i popoli e contro ogni forma di violenza e di discriminazione”. Lo ha detto Papa Francesco durante i saluti ai pellegrini di lingua italiana, al termine dell’udienza generale di stamani nell’Aula Paolo VI.

Il Pontefice, nei saluti ai pellegrini di lingua francese, invece, in occasione della prossima solennità del 15 agosto, ha auspicato che “la Madonna mantenga sempre i suoi figli nella fede e li aiuti a costruire la loro vita e la loro società sulla Roccia che è Cristo, unica speranza delle Nazioni“. A quelli di lingua portoghese, ha ricordato l’incontro dei presidenti dei Paesi della regione amazzonica che in questi giorni sono riuniti a Belém do Pará, in Brasile. “Assicuro le mie preghiere per il buon esito del loro incontro, augurando che si rinnovi l’impegno di tutti per la cura del creato e lo sviluppo sostenibile”.