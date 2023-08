Madre Elvira Petrozzi: domani i funerali in diretta streaming sul canale della Comunità Cenacolo e su Telepace

Il funerale di suor Elvira Petrozzi, la religiosa fondatrice della Comunità Cenacolo morta lo scorso 3 agosto ad 86 anni, verrà celebrato domani, giovedì 10 agosto, alle 16.30 in via san Lorenzo 35, sulla collina di Saluzzo. Dalle 10 alle 12 sarà possibile dare un ultimo saluto alla bara già chiusa di Madre Elvira, nel grande tendone presso la Casa Madre.

La celebrazione funebre sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube Comunità Cenacolo Live che, dalle 14, manderà in onda testimonianze, video e preghiere in preparazione alla liturgia. A partire dalle 16.30 anche Telepace trasmetterà in diretta il funerale.