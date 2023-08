Missio: Giornate nazionali di formazione e spiritualità missionaria. Dibattiti, preghiera, geopolitica, testimonianze dal mondo

Ogni giornata della formazione missionaria prevista ad Assisi dal 27 al 30 agosto si apre con la lectio guidata da Angelo Fracchia, biblista, e prevede anche una “Finestra missionaria” a cura di monsignor Ezio Falavegna, docente alla Facoltà teologica del Triveneto. In programma diversi interventi affidati ad altrettanti relatori, come il professor Stefano Verzè, esperto di geopolitica, che aiuterà i partecipanti ad aprire gli occhi su “I nuovi scenari internazionali che si delineano, oltre la guerra in Ucraina”, o come il professor Marco Cassuto Morselli, presidente della Federazione delle amicizie ebraico-cristiane, e la professoressa Gabriella Maestri, membro dell’Amicizia ebraico-cristiana di Roma, che insieme rifletteranno sul “Ri-cordare: la memoria come chiave interpretativa del presente”.

Per l’approfondimento su “cuori ardenti” è in programma anche una riflessione sul celebrare cristiano tra con-vocazione e pro-vocazione con una relazione dal titolo “Divenuti strumenti per far divampare il fuoco del suo amore sulla terra” a cura di don Dario Vivian, docente alla Facoltà teologica del Triveneto.

Infine, nel giorno dedicato ai “piedi in cammino” sarà la volta di don Amedeo Cristino, già fidei donum in Benin e in Etiopia, che interverrà su “Il senso dell’andare”. A seguire, la tavola rotonda con la partecipazione di don Tonio Dell’Olio, presidente Pro Civitate Christiana, Giacomo Crespi e Silvia Caglio, della diocesi di Milano, già fidei donum in Perù, e suor Eleonora Reboldi, missionaria comboniana.

Qui il programma completo e le modalità di partecipazione.